Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii germani au impus constructorului auto Volkswagen o amenda in valoare de peste un miliard de euro pentru scandalul manipularii emisiilor poluante, iar producatorul auto a anuntat miercuri ca va accepta aceasta amenda si isi va asuma responsabilitatea pentru scandalul dieselgate, transmite…

- Grupul Volkswagen a fost amendat cu peste un miliard de euro pentru scandalul Dieselgate, prin care au fost falsificate rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel. Reprezentanții producatorului auto au anunțat, miercuri, ca vor accepta aceasta sancțiune și ca iși vor asuma responsabilitatea…

- Statul american l-a dat in judecata pe fostul CEO al producatorului auto Volkswagen, Martin Winterkorn, acuzandu-l ca ar fi conspirat sa acopere scandalul emisiilor Dieselgate. Este una dintre putinele actiuni judiciare ale SUA impotriva unui director de companie, potrivit Reuters.…

- Grupul japonez de electronice Panasonic a fost de acord sa plateasca peste 280 milioane de dolari pentru a rezolva acuzatiile aduse de autoritatile americane privind acte de coruptie, relateaza BBC.

- Un oficial al producatorului auto Porsche, parte a grupului Volkswagen, a fost arestat de politia germana in cadrul anchetei privind scandalul emisiilor poluante, a anuntat vineri compania, potrivit presei locale. In urma cu doua zile, procurorii au descins la zece adrese din sudul Germaniei in cadrul…

- Volkswagen il va inlocui pe Matthias Mueller din pozitia de CEO al companiei, cu directorul de brand al companiei, Herbert Diess, intr-o mutare surpriza care zguduie managementul companiei, potrivit Bloomberg. Board-ul companiei va vota schimbarea la sfarsitul saptamanii, potrivit surselor…

- ​Volkswagen AG a rascumparat 335.000 de mașini in scandalul Dieselgate din SUA și le pastreaza in 37 de locuri, pana cand afla ce are voie sa faca, scrie Reuters. Rascumpararile au costat peste 7 miliarde dolari și arata cat de diferita este legislația fața de Europa. unde doar in cazuri izolate clienții…

- Procurorii germani au efectuat noi perchezitii la sediile companiei Volkswagen (VW), pentru a determina daca aceasta a subevaluat emisiile de dioxid de carbon la un numar mai mare de masini decat cel admis initial, relateaza site-ul agentiei Reuters. Volswagen a confirmat ca sediul central…