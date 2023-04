Volei / SCMU Craiova, eşec cu Steaua în semifinalele Diviziei A1. Joi, meciul se mută în Bănie Echipa masculina de volei SCMU Craiova a pierdut, duminica dupa masa, primul duel cu Steaua din semifinalele Diviziei A1. A fost 3-1 (25-15, 25-20, 25-27, 25-19) pentru gruparea din capitala, care se va deplasa la mijlocul saptamanii viitoare in Banie pentru cel de-al doilea joc direct. Partida din Cupa nu a semanat deloc cu cea de astazi, de la Steaua, cele doua echipe avand abordari diferite. Din pacate, castig de cauza au avut bucurestenii, care au fost si mai inspirati in momentele importante. De partea cealalta, Craiovei i-a lipsit in acest joc serviciul, in timp ce defensiva nu s-a miscat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SCMU Craiova revine in prim plan in acest weekend cu un prim meci tare cu Steaua, din semifinalele Diviziei A1 la volei masculin. Meciul 1 al disputei se va disputa la Bucuresti, duminica, de la ora 15.00, pe TVR 3 si va opune doua dintre cele mai in forma echipe din campionat. Joi, 14 aprilie, va avea…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova revine pe terenul de joc in acest mijloc de saptamana cu un nou duel tare pe terenul celor de la Gloria Buzau. Partida este programata joi, de la ora 18.00 si va conta pentru etapa a 20-a din Liga Florilor . Handbalistele pregatite de Bogdan Burcea sunt in fata…

- Voleibalistii de la SCMU Craiova au avut parte de o ultima saptamana de vis, castigarea trofeului Cupei Romaniei fiind cea mai importanta reusita din ultimii ani. Acum, dupa petrecerea de dupa si intalnirea cu fanii in Electroputere Mall, baietii lui Dan Pascu se pregatesc de un nou meci tare, poate…

- SCM Craiova intalnește duminica, in Polivalenta din Banie, formația CSM București, poate cea mai valoroasa echipa din Liga Florilor. Partida este rogramata la ora 17.30 și, mai mult ca sigur, oltencele vor face tot posibilul sa le faca fața cu brio adversarelor, mai ales ca vor evolua in fața propriilor…

- Voleibalistele de la SCMU Craiova reintra in focurile Diviziei A1 si se pregatesc de ultimele doua meciuri din sezonul regular. Sambata, de la ora 16.00, formatia lui Marius Macicasan va avea meci la Dinamo, una dintre trupele „grele“ din campionatul romanesc. Disputa va conta pentru etapa a 21-a. Gruparea…

- SCMU Craiova nu a obtinut niciun punct pe terenul lui Dinamo, cedand cu scorul de 3-1 miercuri dupa masa. Chiar daca echipa olteana s-a intors cu mana goala acasa, tehnicianul formatiei alb-albastre, Dan Pascu, a marturisit pentru GdS ca este multumit de atitudinea baietilor si ca nu poate sa le reproseze…

- SCMU Craiova și Rapid București s-au intalnit, sambata seara, in derbiul etapei a 18-a din Divizia A1 masculin. Formația pregatita de Dan Pascu a avut caștig de cauza intr-una dintre cele mai tari dispute din acest retur de campionat, caștigand intalnirea cu scorul de 3-1 (23-25, 25-20, 25-18, 27-25).…

- Doua dintre cele mai valoroase formatii din Divizia A1 la volei masculin, SCMU Craiova si Rapid Bucuresti, se intalnesc sambata seara, in Sala Polivalenta din Banie, intr-unul dintre derbiurile din acest sezon. Disputa este programata de la ora 18.00 si va conta pentru etapa a 18-a. Cele doua formatii…