Volei: Nationala Under-18 a Romaniei, pregatire la Constanta pentru preliminariile Euro Under-20

- Partida amicala de fotbal masculin dintre Romania și Liechtenstein, programata inițial pe 8 iunie, va avea loc mai devreme cu o zi, pe 7 iunie, tot pe stadionul Steaua din București, a anunțat marți Federația Romana de Fotbal, potrivit mediafax. In urma dialogului avut cu reprezentanții Federației…

- Naționala sub 18 ani a Romaniei, echipa calificata la turneul final al Campionatului European din Bulgaria (10-21 iulie), s-a reunit in aceste zile, la Constanța, in vederea participarii la turneul de calificare pentru Euro Under 20. Romania a ales sa participe cu naționala sub 18 ani la turneul de…

- Editia a 13 a a turneului international "Trophy of Novi Sadldquo; la gimnastica ritmica s a desfasurat in Serbia, la Novi Sad, participand 330 de sportive din 12 tari: Bosnia Hertegovina, Cehia, Franta, Republica Moldova, Australia, Cipru, Ungaria, Bulgaria, Germania, Croatia, Serbia si Romania. Clubul…

- Naționala feminina de volei a Romaniei și-a aflat adversarele din grupa preliminara a Campionatului European 2026. Dupa cum au anunțat cei de la Federația Romana de Volei, Romania face parte din Grupa G și va juca impotriva Croației și a statului Kosovo. In preliminarii sunt 7 grupe, caștigatoarele…

- Echipa nationala de fotbal feminin a Romaniei a fost repartizata, alaturi de selectionatele Bulgariei, Kazahstanului si Armeniei, in Grupa C4 a preliminariilor Campionatului European din 2025 gazduit de Elvetia, informeaza site-ul oficial al FRF, potrivit Agerpres. Primele doua meciuri din grupa…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a invins cu emotii echipa Croatiei, cu scorul de 25-23 (11-11), duminica seara, al Koprivnica, intr-un meci din Grupa 1 a preliminariilor Campionatului European - EHF EURO 2024.

- Romania devine un adevarat rechin al Europei de Est și este o piața tot mai atractiva pentru marii investitori. Vecinii din Bulgaria dau ca exemplu Romania pentru faptul ca noi contruim turbine eoliene in Marea Neagra, in timp ce Bulgaria nu o face, in aceleași condiții de clima și poziționare geografica.…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de Grecia cu 3-0 (25-19, 25-10, 29-27), sambata, la Ankara, in finala mica a zonei balcanice din preliminariile Campionatului European de volei feminin Under-20, informeaza Agerpres.Tricolorele au cedat dupa o ora si 19 minute si au ocupat locul 4 in acest turneu…