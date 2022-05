Stiri pe aceeasi tema

- Disputat la Craiova, turneul final al Campionatului National feminin de mini-volei s-a incheiat cu victoria formației CSS Buzau. Antrenata de Alina Balan, formația din Buzau a invins in finala, cu scorul de 3-2, pe CSV Craiova, luandu-și astfel revanșa dupa infrangerea suferita in grupa, in fața aceleiași…

- Naționala masculina de volei juniori U18 a Romaniei a invins, cu scorul de 3-0 (25-23, 25-17, 25-18), reprezentativa Portugaliei, in ultimul sau meci din Grupa E a preliminariilor Campionatului European, disputat la Netanya (Israel), informeaza Federatia Romana de Volei. Dupa 0-3 cu Israel si 1-3 cu…

- Naționala feminina de fotbal junioare U16 a Romaniei, antrenata de Andra Vela, va participa, in perioada 13-19 aprilie, la Turneul de Dezvoltare UEFA, care se va desfașura la Albena, in Bulgaria.Romania va disputa trei meciuri amicale, contra Republicii Moldova, Lituaniei și Bulgariei. Revenirea in…

- Nationala feminina de volei junioare U19 a Romaniei s-a calificat la turneul final al Campionatului European din 2022, dupa ce a invins, cu scorul de 3-0 (25-19, 25-11, 25-17), reprezentativa Danemarcei, intr-o partida disputata la Mioveni, ultima din Grupa C, in faza a doua a preliminariilor. Dupa…

- Tinerele jucatoare din Romania au dominat categoric turneul Tennis Europe U12 de Categoria 2 de la Dublin, reușind performanța de a ocupa locurile 1 și 2 atat in proba de simplu, cat și in cea de dublu, informeaza Federatia Romana de Tenis. Alexia Maria Brabete, jucatoare legitimata la CSS Alexandria,…

- Antrenorul spaniol, Guillermo Naranjo Hernandez (44 de ani), este noul selecționer al naționalei feminine de volei a Romaniei. Ibericul are ca obiectiv calificarea Romaniei la turneul final al Campionatului European din 2023. Guillermo Naranjo Hernandez a semnat un contract valabil un an cu Federația…

- Naționala feminina de fotbal junioare U19 a Romaniei a caștigat, cu scorul de 2-1, cel de-al doilea amical jucat cu reprezentativa similara a Bulgariei in timpul cantonamentului pe care fetele antrenate de Ion Marin l-au desfașurat la Ruse. Primul meci s-a incheiat la egalitate, scor 1-1, informeaza…