- Echipa masculina de volei SCMU Craiova va debuta in acest weekend in noul sezon al Diviziei A1. Formatia pregatita de Danut Pascu va primi in runda inaugurala vizita nou-promovatei Corona Brasov, iar disputa este programata sambata, de la ora 18.00, in Sala Polivalenta. Disputa din Banie va fi una speciala,…

- Sambata va porni la drum ediția 2023-2024 a Diviziei A1 la volei feminin. In runda de debut, CS Știința Bacau se va deplasa pe terenul vice-campioanei CSM Targoviște. Deși este o copie palida a formației care se batea la titlu anul trecut, CSM Targoviște (in randul careia evolueaza ex- bacauanca Georgiana…

- Echipa de volei masculin Știința Explorari Baia Mare continua pregatirea pentru noul sezon competițional, urmand ca zilele acestea sa mai dispute cateva amicale. ”Am inceput cu doua meciuri de pregatire in compnia Dejului, la finalul saptamanii trecute am participat la un turneu amical la Zalau, unde…

- Echipa de volei masculin Dinamo Bucuresti a castigat turneul amical organizat la Kragujevac, iar jucatorul Allan Verissimo a fost numit MVP al competitiei din Serbia. Dinamo a invins in semifinale campioana Serbiei, Partizan Belgrad, cu scorul de 3-2, iar in finala s-a impus in fata echipei…

- Laurean Andrei Crișan va juca inca doua sezoane la Știința Explorari Baia Mare. In varsta de 25 de ani, capitanul echipei este un voleibalist polivalent ce poate evolua cu succes pe posturile de libero și extrema. Source

- Șapte jucatori au plecat in aceasta vara de la echipa de volei masculin Știința Explorari Baia Mare. Cinci au venit (doi romani și trei straini), dar echipa baimareana mai are nevoie de inca doi. ”Dupa cum se știe au plecat mulți jucatori, șapte baieți și-au exprimat dorința la alte echipe, ceea ce…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a invins vineri, in deplasare, reprezentativa Macedoniei de Nord, scor 3-0, in primul amical din doua programate la Skopje. Scorul pe seturi a fost 25-21, 25-22, 25-18. Victoria a fost dedicata antrenorului Sergiu Stancu, el fiind sarbatoritul zilei la implinirea…

- Localitatea portugheza Matosinhos gazduiește, in perioada 21-30 iulie, turneul final al Campionatului European de baschet masculin Under 18, Divizia B, la care naționala țarii noastre evolueaza in grupa C, alaturi de Estonia, Irlanda, Kosovo, Olanda și Ucraina. Vineri, 21 iulie, au avut loc meciurile…