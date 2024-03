Stiri pe aceeasi tema

- S-a incheiat sezonul regulat in Divizia A1 la volei feminin. CSM Lugoj s-a situat, in final, pe locul 4 in clasament, cu 48 de puncte, cu doar un punct mai puțin decat echipele clasate pe primele trei locuri – CSM Targoviște, Rapid București și CSM Volei Alba Blaj (situate in aceasta…

- SCMU Craiova a pierdut ultimul meci oficial din sezonul regular al Diviziei A1, 0-3 (21-25, 28-30, 23-25) in propriul fief cu Rapid București și astfel va incepe play-off-ul campionatului de pe poziția a cinea. Partida cu formația bucureșteana a contat pentru runda cu numarul 22 și a consemnat cel de-al…

- Echipa masculina de volei SCMU Craiova are parte de o deplasare in aceasta saptamana, urmand sa evolueze impotriva formatiei CS Unirea Dej. Partida conteaza pentru etapa 21 din Divizia A1. Inaintea acestei confruntari, baietii lui Danut Pascu ocupa locul 5, cu 37 de puncte, in timp ce gazdele se regasesc…

- Daca e weekend, e volei. Sambata, 24 februarie, sunt programate meciurile etapei a 20-a din Divizia A1 de volei masculin. Echipa noastra, Știința Explorari Baia Mare, va juca in deplasare cu SCM Zalau, partida fiind arbitrata de Darius Meșca (Ploiești) și Cristian Șanta (Cluj-Napoca). In tur victoria…

- Știința Explorari Baia Mare joaca pe teren propriu cu CSU UV Timișoara, miercuri, 14 februarie, cu incepere de la ora 12.00. Este vorba despre o etapa intermediara din Divizia A1, pentru baimareni fiind un nou test, Știința Explorari avand nevoie de puncte ca de aer. Partida va fi arbitrata de clujenii…

- Echipele aflate pe podiumul Diviziei A1 la volei masculin, Corona Brasov, Arcada Galati si CS Rapid Bucuresti, au obtinut victorii, sambata, pe teren propriu, in etapa a 17-a. Liderul CSM Corona Brasov a trecut de CS Stiinta Explorari Baia Mare cu 3-1 (25-19, 20-25, 25-20, 25-18), condusa…

- Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta gazduieste astazi, 31 ianuarie 2024, de la ora 18.00, meciul de volei dintre echipele feminine CSM Constanta si CSM Bucuresti, care inchide etapa a 15 a a Diviziei A1. In clasament, formatia de pe litoral ocupa locul 9, cu 14 puncte, in timp ce adversara…

- CSM Corona Brasov si-a consolidat pozitia de lider in Divizia A1 la volei masculin, dupa ce a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 3-1 (25-22, 25-22, 23-25, 25-18), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 15-a.Augusto Colito a fost de departe cel mai bun jucator al brasovenilor,…