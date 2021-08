Olanda si Suedia sunt primele echipe calificate in sferturile de finala ale Campionatului European de volei feminin, dupa victoriile obtinute sambata, la Plovdiv, in optimile de finala. Olanda a dispus de Germania cu scorul de 3-1 (25-22, 23-25, 25-19, 25-23). In alta partida, Suedia a trecut de Bulgaria cu scorul de 3-2 (12-25, 25-21, 25-22, 14-25, 19-17). Duminica 29 august sunt programate alte patru meciuri din optimi: Turcia - Cehia (Plovdiv, 17:30) Croatia - Franta (Belgrad, 18:00) Polonia - Ucraina (Plovdiv, 20:30) Serbia - Ungaria (Belgrad, 21:00) Luni 30 august se vor juca ultimele doua…