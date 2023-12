Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de volei SCMU Craiova a obtinut o victorie importanta in Divizia A1, dupa doua runde de „seceta“. Formatia pregatita de Danut Pascu s-a impus cu scorul de 3-1 (25-17, 25-20, 18-25, 25-16) in deplasarea de la Constanta si astfel a ajuns la cota 15 in clasamentul national. Partida a contat…

- Echipa de volei cadeti a CSM Constanta, antrenata de Viorel Prejbeanu, a sustinut primul meci in faza a doua a Campionatului National Divizia juniori Under 17, grupa Perspectiva, si a avut parte de un debut de succes. In seria A, in care evolueaza, CSM Constanta a intalnit pe teren propriu, in sala…

- Seria excelenta a rezultatelor continua la Targoviște, dupa victoria clara de azi, cu Medicina Targu Mureș! 7 victorii și o infrangere este bilanțul extrem de bun al CSM-ului, urmarind in continuare liderul Rapid, care se afla la un punct distanța, dupa victoria cu 3-0 in fața Bacaului. Felicitari!…

- CSM Corona Brasov s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la volei feminin, dupa ce a invins-o pe CSM Constanta cu scorul de 3-0 (25-15, 25-19, 25-23), miercuri, in deplasare, in mansa secunda a primului tur al competitiei.Echipa de sub Tampa se impusese si in primul meci cu 3-0,…

- Targoviștencele surprind din nou, bifand a 4-a victorie consecutiva in campionat, in primele 4 etape! Dupa Bacau, Lugoj și Rapid, victoria are o insemnatate mai mare, ținand cont de faptul ca a fost invinsa campioana Alba Blaj! Mai jos, comunicatul clubului: "Sa fi gasit rețeta succesului? Nu știm…

- CS Stiinta Explorari Baia Mare a fost invinsa acasa de CSM Constanta cu scorul de 3-2 (24-26, 25-18, 25-22, 21-25, 15-13), luni seara, in ultimul meci din etapa a doua a Diviziei A1 la volei masculin.Oaspetii au obtinut victoria dupa aproape doua ore de joc (1 h 58 min), conform Agerpres. De…

- Targoviștencele au un debut excelent in campionat, bifand trei victorii consecutive in primele 3 etape! In acest moment ocupa locul 2, cu 8 puncte, unul mai puțin decat Alba Blaj! Felicitari și succes in continuare! "Victorie spectaculoasa in aceasta seara! Echipa noastra caștiga partida impotriva celor…

- Sistemul de desfașurare este tur-retur in primele doua faze, totul incheindu-se cu un turneu Final Four. In fazele eliminatorii, criteriile de departajare a echipelor aflate la egalitate de victorii sunt urmatoarele: numar total de puncte (acordate dupa victoria cu 3:0, 3:1 sau 3:2), setaveraj și punctaveraj.…