Voiculescu: România pierde viteză în mod periculos la capitolul vaccinare, deşi a început bine Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a declarat vineri ca Romania pierde viteza "in mod periculos" la capitolul vaccinare, desi a inceput bine.



"Romania pierde viteza in mod periculos la capitolul vaccinare, desi a inceput bine. Romania are o vulnerabilitate majora prin faptul ca nu a vaccinat destul pe cei mai vulnerabili, si anume pe cei batrani si bolnavi. Asta este ceva ce am fi facut diferit. Mai mult decat atat, o alta vulnerabilitate este lipsa completa a unei campanii de comunicare. Exista pregatita de echipa mea o campanie de comunicare care sper sa fie pusa in practica,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Voiculescu spune ca este in continuare șocat de modul in care a fost inlaturat de la conducerea Ministerului Sanatații, pentru ca a crezut ca va fi mult timp in aceasta funcție. „Deocamdata o sa dorm”, a declarat el, infirmand ca și-ar fi dorit funcția lui Valeriu Gheorghița. Vlad Voiculescu…

- Vlad Voiculescu a declarat vineri, in prima sa apariție publica de la demitere, ca Romania „are o vulnerabilitate majora prin faptul ca nu a vaccinat destul pe cei vulnerabil, pe cei batrani și pe cei bolnavi”. Vlad Voiculescu a criticat modul in care decurge acum campania de vaccinare, despre care…

- Romania sta prost atat la capitolul vaccinare, cat si la capitolul testare, raportat la majoritatea tarilor din Uniunea Europeana, in ciuda statisticilor prezentate de autoritati. Comparativ, Marea Britanie are capacitatea de a prelucra in numai 5 zile numarul de teste anti-COVID pe care Romania le-a…

- Razvan Chereches, fostul consilier onorific al ministrului Sanatatii Vlad Voiculescu, susține ca dupa sezonul cald din acest an va exista un al patrulea val al pandemiei, dar nu va mai fi la fel de mare. „Vaccinurile nu ne vor proteja pentru valul trei. Abia la finalul verii, inceputul toamnei, se va…

- „Ma uit la date, va amintesc ca cifrele de azi erau și in noiembrie-decembrie anul trecut, dar avem restricții in plus azi. Viteza de creștere la ATI e mai mica acum. Azi avem un lucru in plus: campania de vaccinare. Toate acestea trebuie luate in calcul inainte de a discuta despre noi restricții.Nu…

- Presedinta Senatului Anca Dragu a afirmat ca nu crede ca Romania va trece la acest pasaport de vaccinare impotriva COVID-19 si ca personal nu sustine un astfel de demers. „Pe de alta parte, cred ca fiecare dintre noi este responsabil si ca atare aceasta responsabilitate inseamna inclusiv sa ne vaccinam…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a spus ca Romania sta bine la capitolul vaccinare, comparativ cu majoritatea tarilor europene. ''La acest moment singura frana care este cantitatea vaccinului care se primeste. Aici sunt aspectele de livrare pe care le stiu…

- Șeful Comitetului Național de vaccinare, doctorul Valeriu Gheorghița, a punctat, in cadrul unei dezbateri organizate de TVR și Colegiul Medicilor, ca o varianta analizata ar fi ca persoanele ce nu se pot deplasa la centrele de vaccinare sa primeasca doza impreuna cu persoanele eligibile din familie.Invitat…