Vodafone anunţă că reţeaua sa va fi alimentată 100% din surse regenerabile în toată Europa, de la 1 iulie ”Toate operatiunile Vodafone din Europa, inclusiv retelele fixe si mobile, centrele de date, operatiunile de retail si spatiile de birouri, vor fi alimentate integral cu energie din surse regenerabile incepand cu 1 iulie, o etapa importanta in atingerea obiectivului companiei de a reduce la ‘net zero’ emisiile de carbon pana in 2030 si din intregul lant de aprovizionare pana in anul 2040”, anunta compania. Astfel, 100% din energia folosita de Vodafone pentru functionarea retelei sale in Europa este certificata ca provenind din surse regenerabile (eoliana, solara sau hidroenergie). Vodafone are… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

