Stiri pe aceeasi tema

- In discursul sau de joi, Vladimir Putin a subliniat planurile de inarmare ale Rusiei, alimentand temeri privind o posibila cursa inarmata și o schimbare a echilibrului de putere la nivel global. Premierul polonez a atras atenția asupra acestor declarații, insistand ca Occidentul trebuie sa fie vigilent…

- Vladimir Putin ii indeamna pe ruși sa renunțe la bautura și sa se apuce, in schimb, de schiat. Așa, spune el, va crește speranța de viața in țara. „Lasați bautura, incercați cu schiurile”, le-a transmis Putin rușilor, in cadrul discursului de joi, potrivit BBC. Sfatul președintelui rus pentru popor…

- „Sa fiu sincer, am crezut ca se va comporta mai agresiv”, a spus Putin, potrivit Reuters, la cateva zile dupa interviu.Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca a fost surprins de lipsa intrebarilor incisive in timpul interviului acordat jurnalistului conservator american Tucker Carlson.Putin a…

- Liderul de la Kremlin a caștigat in ultimii șase ani in jur de 700.000 de euro, arata datele oficiale citate de cotidianul Kommersant. Comisia Electorala Centrala a Rusiei a publicat, marți, declarația de avere a lui Vladimir Putin in condițiile in care aceasta este considerata informație de interes…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat joi ca, in ciuda sanctiunilor, economia rusa este prima din Europa si a cincea din lume, informeaza EFE, citata de Agerpres. Liderul de la Kremlin a facut aceste declaratii in timpul unei vizite in orasul Habarovsk, in cadrul unui turneu cu caracter evident…

- Vloggerul roman care a venit recent in Moldova, pentru a vedea „cea mai saraca țara din Europa” , a ajuns, de Craciunul pe stil nou, și in capitala Rusiei. Acesta a vizitat Targul de Craciun din Piața Roșie, unde a intalnit și un cetațean cu portretul lui Putin, agațat de gat, dar pentru ca nu cunoaște…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat joi, 28 decembrie, ca unii oficiali din Occident sugereaza ca Moscova ar trebui sa lanseze negocieri pentru incheierea unei paci in Ucraina, deoarece Statele Unite și aliații sai nu au reușit sa invinga forțele ruse din Ucraina, informeaza Reuters.La…

- Patru producatori ruși de oua au fost acuzați ca s-au ințeles pentru fixarea prețurilor, au anunțat vineri, 15 decembrie, autoritațile, la doar o zi dupa ce președintele Vladimir Putin a fost nevoit sa iși ceara scuze la televiziune pentru creșterea costurilor acestui produs de baza, scrie The Moscow…