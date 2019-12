Stiri pe aceeasi tema

- In mausoleul din Piața Roșie, Moscova este depusa mumia fostului șef al Guvernului din Rusia Sovietica, Vladimir Ilici Lenin. Trupul imbalsamat este expus inca de la moartea sa, din ianuarie 1924, iar publicul poate observa cum acesta s-a conservat perfect.

- In cadrul noii plecari ai președintelui țarii la Moscova, Igor Dodon va avea intrevedere cu șeful statului rus, Vladimir Putin, cu viceprim-ministrul Federației Ruse, Dmitri Kozak, cu factorii de decizie din cadrul Gazpromu-lui, dar și cu Patriarhul Chiril.

- CHIȘINAU, 8 dec – Sputnik. Negocierile dintre președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul sau belarus, Aleksandr Lukașenko, in orașul Soci au durat mai bine de cinci ore și jumatate. © Sputnik / Un tren tematic, lansat in metroul din Moscova, la aniversarea a V-a a UEEA Cei doi lideri…

- Autoritatile letone au anuntat miercuri ca au suspendat difuzarea a noua posturi de televiziune in limba rusa controlate de omul de afaceri rus Iuri Kovalciuk, zis si ''bancherul'' presedintelui rus Vladimir Putin, decizie catalogata de Moscova drept ''epurare a spatiului informativ'', relateaza…

- Ministerul a transmis ca atacul cu bomba, pentru care este blamata militia kurda YPG, a avut loc la sud-est de orasul Tel Abyad, pe care Turcia l-a capturat intr-o ofensiva militara care a inceput in urma cu o luna. Turcia a stopat inaintarea armatei sale dupa ce a incheiat acorduri cu SUA…

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza miercuri o vizita in Ungaria pentru a relansa schimburile economice, in cadrul relatiilor diplomatice care se desfasoara in mod constant intre Budapesta si Moscova de la revenirea la putere a premierului ungar Viktor Orban in 2010 si in pofida criticilor…