- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut vineri SUA garantii reciproce de ''neingerinta'' electorala si o cooperare in sectorul tehnologiilor informatiei in vederea promovarii unui pact mondial de neagresiune in acest domeniu, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Conform unei declaratii publicate de…

- Ministrul rus al sanatații a aprobat folosirea primului vaccin anti-COVID-19 din lume, la mai puțin de doua luni dupa ce au fost incepute testele pe oameni. Anunțul a fost facut de președintele Rusiei, Vladimir Putin, care a spus ca fiica lui se numara printre cei care au fost vaccinați, relateaza Russia…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, aflat în fața Congresului pentru a explica inerția aparenta a Statelor Unite în fața amenințarilor din partea Rusiei împotriva soldaților sai din Afganistan, a invocat joi moartea a 300 de ruși în Siria pentru a demonstra fermitatea Washingtonului,…

- Rusia nu poate fi readmisa in Grupul statelor puternic industrializate (G7/G8) atat timp cat nu se rezolva problema regiunii Crimeea, anexata de Moscova in anul 2014, si conflictul separatist din estul Ucrainei, afirma ministrul german de Externe, Heiko Maas, scrie mediafax.ro.Seful diplomatiei…

- Ministrul german de Externe Heiko Maas a respins luni o propunere a presedintelui american Donald Trump de a-l invita pe presedintele rus Vladimir Putin sa reintre in G7, care sa redevina astfel G8, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Donald Trump a evocat saptamana reintrarea Rusiei in Grupul…

- CHIȘINAU, 11 iul – Sputnik. Oricine ar deveni președintele SUA in urma alegerilor din noiembrie, e puțin probabil sa se reușeasca revizuirea deciziei cu privire la retragerea Washingtonului din Acordul Cer Deschis, a declarat ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov. © Sputnik / Владимир…

- Uniunea Europeana (UE) a indemnat joi Rusia sa ancheteze asupra neregulilor denuntate ca ar fi avut loc in timpul referendumului constitutional organizat pentru a-i permite presedintelui Vladimir Putin sa ramana la putere pana in 2036, informeaza AFP. "Avem cunostinta de acuzatii privind…