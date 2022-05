Vladimir Putin, ordin pentru armata rusă: Luganskul trebuie cucerit până mâine Presedintele Vladimir Putin a dat termen armatei ruse sa atinga granitele administrative ale regiunii Lugansk la 1 iunie si cele ale regiunii Donetk pana la 1 iulie, astfel incat in prima zi a lunii iulie sa fie cucerit intregul bazin carbonifer Donbas din estul Ucrainei, informeaza agentia ucraineana de presa Unian, care citeaza serviciile de […] The post Vladimir Putin, ordin pentru armata rusa: Luganskul trebuie cucerit pana maine appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

