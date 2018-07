Stiri pe aceeasi tema

- Marina militara rusa va achizitiona, anul acesta, 26 de nave de razboi si alte ambarcatiuni, patru dintre ele fiind echipate cu rachete de croaziera Kalibr, a informat duminica presedintele rus Vladimir Putin, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Petro Poroșenko, președintele Ucrainei, a avut sambata o conversație telefonica cu omologul sau rus, Vladimir Putin, caruia i-a solicitat sa elibereze cetațenii ucraineni inchiși in Rusia, in condițiile in care unii dintre aceștia sunt in greva foamei, potrivit Președinției de la Kiev.Ambasadorul…

- Strategia de razboi modern a presedintelui rus Vladimir Putin va continua sa reprezinte "ani la rand" o amenintare pentru stabilitatea occidentala, potrivit unui raport realizat de un parlamentar britanic, citat luni de Press Association.Folosirea de catre Kremlin a hackerilor, trollilor,…

- Marina rusa isi intareste prezenta in Marea Mediterana. Navele echipate cu rachete de croaziera Kalibr vor stationat aici, in curand, permanent. Obiectivul principal declarat de Moscova este neutralizarea amenintarilor generate de grupurile extremiste care opereaza in aceasta regiune geopolitica complexa.…

- Nave militare ruse, echipate cu rachete de croaziera Kalibr, vor patrula permanent anul acesta in Marea Mediterana pentru a contracara amenintarea terorista in Siria, unde armata rusa actioneaza in sprijinul regimului lui Bashar al-Assad, a declarat astazi presedintele rus Vladimir Putin, intr-o reuniune…

