Liderii Ucrainei "pot pune capat suferintei" in Ucraina daca accepta propunerile Rusiei pentru solutionarea conflictului, a declarat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

Invazia Moscovei in Ucraina va continua indiferent de condițiile meteorologice, a declarat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in fața jurnaliștilor, in timp ce zapada și temperaturile scazute afecteaza țara.

Ucraina a anuntat, vineri, ca ridica un zid din beton armat si alte fortificatii la granita sa cu Belarusul, o tara aliata a Kremlinului de care Moscova s-a folosit pentru a-si lansa invazia in Ucraina la 24 februarie, relateaza Reuters, citat de news.ro.

Lituania face investiții pentru a pregati infrastructura necesara gazduirii de trupe germane pana in 2026, potrivit Reuters.

Un important oficial din Ministerul de Externe rus a declarat ca sateliti comerciali ai Statelor Unite si aliatilor lor ar putea deveni tinte legitime pentru Rusia daca ar fi implicati in razboiul din Ucraina, relateaza joi Reuters, potrivit Agerpres.

Statele Unite au avertizat duminica in legatura cu "consecintele catastrofale" in cazul in care Moscova ar folosi arme nucleare in Ucraina, dupa ce ministrul rus de externe a declarat ca regiunile care organizeaza referendumuri criticate pe scara larga ar beneficia de protectie totala daca ar fi…

Presedintele american Joe Biden intentioneaza sa o numeasca pe Lynne Tracy, diplomat de cariera, in functia de ambasador al Statelor Unite in Rusia, a relatat miercuri CNN, citand trei surse la curent cu subiectul, potrivit Reuters, anunța Agerpres.

Ultimele progrese inregistrate de Ucraina pe fronturile de sud si est au dat speranta campaniei de recuperare a teritoriilor ocupate de rusi. Totusi, presedintele Statelor Unite, Joe Biden, este rezervat in privinta obiectivului propus de ucraineni.