- Turcia este pregatita sa actioneze ca mediator intre Ucraina si Rusia, a afirmat luni presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, in contextul temerilor Kievului privind o interventie militara rusa, informeaza agentia Reuters. „Fie in calitatea de mediator sau prin discutii directe despre probleme, prin…

- Turcia este gata sa actioneze ca mediator intre Ucraina si Rusia, a declarat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat luni de canalul NTV, in ciuda faptului ca a iritat Moscova vanzand drone armate Kievului mai inainte in acest an pe fondul tensiunilor din estul Ucrainei, relateaza Reuters.…

- Razboi in Ucraina, cu tot armamentul din dotare pe masa. Acumularea de trupe NATO infurie Rusia, mai cu seama dupa ce rachetele Javelin au fost indreptate spre Moscova. SUA arata lumii ca nu mai accepta jocurile Kremlinului in regiune și comaseaza trupe pe teritoriul Ucrainei. Portul Odesa a intrat…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a reiterat sâmbata ca SUA sunt „serios preocupate” de actiunile si declaratiile Rusiei fata de Ucraina, unde tensiunile sunt în crestere, relateaza AFP, Reuters si Agerpres.„Avem serioase preocupari cu privire la activitatile…

- Franta si Germania au acuzat joi Rusia ca a incalcat protocolul diplomatic dupa ce Moscova a publicat corespondenta confidentiala cu privire la Ucraina, cel mai recent semn al deteriorarii legaturilor dintre Moscova si Occident, transmite Reuters. Miercuri, Ministerul rus de Externe a facut…

- Franta si Germania au acuzat joi Rusia de incalcarea protocolului diplomatic dupa ce Moscova a publicat o parte a corespondentei sale diplomatice cu Parisul si Berlinul in legatura cu Ucraina, intr-un ultim semn al deteriorarii legaturilor intre rusi si Occident, transmite Reuters. Ministerul…

- Președintele Joe Biden l-a trimis la Moscova, la inceputul acestei saptamani, pe directorul CIA, Bill Burns, pentru a avertiza Kremlinul ca SUA urmarește indeaproape acumularea de trupe in apropierea graniței cu Ucraina. SUA au transmis ca ]ncearca sa determine ce motiveaza acțiunile Rusiei. Rara calatorie…

- Utilizarea dronelor turcesti de catre Ucraina in conflictul din Donbas (estul tarii) este defensiva si nu incalca niciun acord, a declarat vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, intr-o reactie la criticile ruse si occidentale privind utilizarea unei drone de fabricatie turca Bayraktar…