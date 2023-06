Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin ramane deschis pentru orice contact care ar permite atingerea scopurilor operațiunii militare speciale prin mijloace pașnice, dar Occidentul nu vrea sa ofere o astfel de oportunitate, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un interviu la televiziunea rusa…

- Atac cu drone in inima Moscovei. Kievul a incercat sa loveasca noaptea trecuta Kremlinul cu drone, dar bombardamentul a fost respins cu succes, a transmis miercuri serviciul de presa al administrației ruse, citat de TASS. Pe imaginile publicate pe social media se poate observa o explozie produsa pe…

- Rusia a lansat un nou val de rachete asupra Ucrainei, al doilea in trei zile. La Pavlohrad, in est, mai multe cartiere au fost lovite. 34 de oameni au fost raniti. La Uman 15 oameni si-au pierdut viata in primul atac.

- Occidentul se pregatește ca Vladimir Putin sa faca uz de „orice mijloace i-au mai ramas” drept raspuns la viitoarea contraofensiva ucraineana, au avertizat oficialii britanici la summitul G7.

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri decretul prin care adopta noul Concept de politica externa a Federatiei Ruse, care practic ofera suport pentru directiile pe care liderul de la Kremlin le anunta deja in discursul catre natiune din 21 februarie: Occidentul este principala amenintare la…

- „Razboiul hibrid” dintre Moscova si puterile occidentale legat de conflictul din Ucraina „va dura multa vreme”, a declarat miercuri, 29 martie, Kremlinul, la peste un an de la trimiterea de trupe impotriva Ucrainei, transmit agențiile Reuters si AFP. „Daca vorbim de razboi in sens mai larg, de confruntare…

- Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a lansat un atac dur impotriva Curții Penale Internaționale, dupa ce pe numele lui Vladimir Putin a fost lansat un mandat de arestare. Rusia nu recunoaște jurisdcția CPI și se alatura…

- Kremlinul a anuntat marti ca Rusia nu recunoaste jurisdictia Curtii Penale Internationale de la Haga (CPI), a informat agentia de presa TASS, care il citeaza pe purtatorul de cuvant al administratiei prezidentiale a Federatiei Ruse, Dmitri Peskov, transmite Reuters. Peskov a fost intrebat despre relatarile…