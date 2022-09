Stiri pe aceeasi tema

- De fapt, Rusia joaca la doua capete! Relația cu China e incurcata și, aceasta „incurcatura” determinata incercarea Rusiei de a fi luata in seama de Occident, de Europa occidentala, mai ales! Din pacate, SUA nu vede cu ochi buni o Europa de la Lisabona la Vladivostok, dupa „proiectul” lui De Gaulle,…

- Vladimir Putin a semnat joi, 25 august, un decret privind creșterea cu 10% a numarului militarilor in armata Rusiei, incepand din 1 ianuarie 2023. Un anunț, releva corespondenți ai presei straine la Moscova, cu impact puternic, intervenind in plin razboiul dus de Rusia in Ucraina, dar mai ales in condițiile…

- Vladimir Putin și Serghei Choigu, ministrul rus al Apararii, s-au aflat luni la deschiderea Forumului militar și tehnic internațional, cu un salon internațional ”Armata 2022”, organizat pentru o saptamana in localitatea Kubinka, din apropierea Moscovei. Corespondenți ai agențiilor internaționale de…

- Embargoul european asupra carbunelui provenit din Rusia a intrat in vigoare in noaptea de miercuri spre joi, 11 august. Este o decizie ce a fost luata in urma cu patru luni de zile, de catre cei 27 membri ai Uniunii Europene, in cadrul celei de a cincea serii de sancțiuni contra Moscovei in urma invadarii…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Președintele rus Vladimir Putin a semnat duminica o noua doctrina navala, care clasifica SUA drept principala rivala a Rusiei și stabilește ambițiile maritime globale ale Moscovei pentru regiuni cruciale, cum ar fi zona Arctica sau Marea Neagra, transmite Reuters. Intr-un…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a inceput duminica un turneu in state ale continentului african, cu scopul de a gasi cai de dezvoltare a relațiilor economice ale Rusiei cu acest continent, in condițiile in care Occidentul a instituit sancțiuni economice masive impotriva Moscovei dupa invadarea…

- Magnatul rus al aluminiului Oleg Deripaska a sugerat ca invazia Moscovei in Ucraina nu va avea caștigator și a subliniat prețul economic pe care Rusia il platește pentru acțiunile sale, conform Reuters.

- Washingtonul a facut apel la Beijing sa nu mai sprijine invazia rusa in Ucraina, avertizand ca „țarile care aleg tabara lui Vladimir Putin se vor plasa inevitabil de partea gresita a istoriei”, relateaza AFP, citata de Agerpres . Apelul SUA vine in contextul unei conversații telefonice purtata miercuri,…