Stiri pe aceeasi tema

- Brigada a 3-a ucraineana de asalt a fost „urgent” relocata la Avdiivka, in regiunea Donețk, pentru a intari trupele epuizate de luni de lupte intense, intr-o zona in care situația pe linia frontului este „extrem de critica”, relateaza The Kyiv Independent.Dupa ce au sosit in Avdiivka, unele batalioane…

- Rusia a incetat sa mai foloseasca atacurile sale infame „un val uman” de la Avdiivka, in schimb desfașurand mici grupuri de asalt sprijinite de aviație pentru a investiga apararea ucraineana, a declarat Dmytro Riumshyn, comandantul Brigazii 47 Separate Mecanizate din Ucraina, intr-un interviu publicat…

- Autoritatile din Republica Moldova au anunțat, luni, ca intampina dificultati in a face fata unei cresteri a cererilor de acordare a cetateniei depuse de persoane din Rusia. Chișinaul a precizat ca aceasta creștere se inregistreaza de cand a inceput razboiul din Ucraina, informeaza Reuters, citata de…

- Comportamentul ii este este imperturbabil, iar mesajul sau este clar: forțele terestre ucrainene se concentreaza in primul rand pe defensiva de-a lungul tronsonului estic al frontului de 1.000 de kilometri aflat sub comanda sa, scrie luni, 15 ianuarie, Reuters, despre colonelul-general Oleksandr Sirskii,…

- Forțele ruse au facut „progrese marginale” pe fondul luptei in curs in mai multe poziții din regiunile Donețk, Zaporizhzhia și Herson, a declarat grupul de reflecție Institutul pentru Studierea Razboiului (ISW) din SUA in ultimul sau raport din 12 ianuarie.In regiunea Donețk, ISW susține ca imaginile…

- Recentele atacuri masive ale Rusiei impotriva marilor orase ucrainene au ca scop, potrivit expertilor, epuizarea populatiei si a apararii antiaeriene a Ucrainei, care a cerut din nou mai multe arme de la aliatii sai occidentali, scrie AFP, informeaza News.ro.Potrivit presedintelui ucrainean Volodimir…

- Putin s-a angajat sa „intensifice” atacurile impotriva Ucrainei , dupa zile de bombardamente aeriene de catre ambele parți. Vorbind in timpul unei vizite la un spital militar din Moscova, Putin a spus ca armata va continua sa vizeze „instalațiile militare” ucrainene, conform BBC. El a numit un raid…

- Oficiali ucraineni au declarat marti ca armata rusa pare sa trimita mai putine trupe si mai putine echipamente in batalia pentru orasul Avdiivka din estul distrus al tarii, considerat o poarta de acces catre capitala regiunii Donetk, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Purtatorul de cuvant al armatei…