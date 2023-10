Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a vizitat joi cartierul general al armatei ruse din Rostov-pe-Don (sud) pentru a i se da raportul cu privire la progresele operatiunii din Ucraina, a anuntat vineri Kremlinul, citat de France Presse. Putin "a vizitat cartierul general al fortelor armate ruse din Rostov-pe-Don…

- Presedintele rus Vladimir Putin este in China pentru a se intalni cu „prietenul sau drag” Xi Jinping, intr-un summit marcat simultan de razboiul dintre Israel si Hamas, dar și de invazia Rusiei in Ucraina, a relatat AFP, preluata de news.ro.In aceasta saptamana, China gazduiește un forum dedicat Inițiativei…

- Opozantul rus Vladimir Kara-Murza, condamnat in aprilie la 25 de ani de inchisoare pentru tradare si pentru denuntarea ofensivei ruse din Ucraina, a sosit la o colonie penala de inalta securitate din Omsk, in Siberia, pentru a-si ispasi pedeapsa, a anuntat duminica avocatul sau, informeaza AFP. Vladimir…

- Mercenarul Serghei Rudenko a fost condamnat la 11 ani și jumatate de inchisoare pentru uciderea proprietarei unui apartament din Rostov, cu care se certase pentru valoarea chiriei. El fusese grațiat pentru a putea lupta in Ucraina pentru o alta crima, comisa in 2018, cand și-a omorat concubina, relateaza…

- Consilierul economic al lui Vladimir Putin a avertizat luni ca guvernul iși dorește o rubla puternica și ca se așteapta la o normalizare a situației in scurt timp, scriu Financial Times și Reuters. Rubla s-a prabușit la minimul ultimelor 16 luni fața de dolar, in condițiile in care creșterea cheltuielilor…

- Rusia va lansa vineri prima sa sonda selenara dupa anul 1976, a anuntat luni agentia spatiala rusa Roscosmos, transmite AFP. Lansarea sondei Luna-25 va avea loc „la 11 august, la 2:10:57 ora Moscovei” (23:10:57 GMT, joi), a anuntat Roscosmos intr-un comunicat, in contextul in care misiunile de aselenizare…

- Tot mai multe dovezi arata ca Beijingul, in ciuda apelurilor repetate la pace, trimite Rusiei suficient echipament „neletal”, dar care poate fi insa folosit in scop militar și care sa aiba un impact semnificativ in razboiul declanșat in urma cu 17 luni de Vladimir Putin in Ucraina, scrie Politico.

- In urma amenințarii de a considera navele de marfa catre porturile ucrainene drept ținte militare legitime in Marea Neagra, marina militara rusa a efectuat un "exercițiu" cu tiruri reale in nord-vestul acestei mari.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate…