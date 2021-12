Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a criticat vehement joi activitatea celei mai cunoscute organizatii pentru apararea drepturilor omului din Rusia, "Memorial", informeaza vineri dpa. Afirmatiile lui Putin au survenit in urma valului international de critici cu privire la represiunile indreptate de…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat miercuri ca Rusia va inainta propuneri Washingtonului in decurs de o saptamana, ca o continuare a discutiilor purtate marti cu presedintele Joe Biden pe tema Ucrainei.

- Presedintele SUA, Joe Biden, i-a transmis omologului sau rus, Vladimir Putin, ca Rusia se va confrunta cu „sanctiuni severe, in special economice” in cazul unei escaladari militare in Ucraina, in cadrul summitului virtual de marti intre cei doi sefi de stat, a indicat Casa Alba intr-un comunicat, citat…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a facut din nou apel miercuri ca rusii sa se vaccineze impotriva COVID-19, insistand in acelasi timp asupra unei vaccinari ce trebuie sa ramana voluntara, in ciuda cresterii numarului de decese in ultimele saptamani, relateaza France Presse. "Recomand tuturor…

- Președintele rus Vladimir Putin a spune ca Belarusul nu l-a consultat inainte de a amenința cu reducerea fluxurior de gaze naturale rusești catre Europa. O astfel de mișcare ar risca sa afecteze legaturile dintre Minsk și aliatul sau cheie, Moscova, a avertizat liderul de la Kremlin, potrivit Reuters.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, nu va participa la niciun eveniment in persoana in perioada nelucratoare decretata in Rusia, din 30 octombrie pana pe 7 noiembrie, din cauza agravarii pandemiei de COVID-19, a anuntat joi Kremlinul, informeaza AFP. "Presedintele isi va continua munca prin…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, este personalitatea politica a lumii in care romanii au cea mai mare incredere. Concluzia aparține unui sondaj de opinie realizat in septembrie. Din acealași sondaj reiese ca increderea in țari și organizații internaționale este in cadere libera printre romani.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a criticat prezenta fortelor straine in Siria, salutand totodata "daunele considerabile" provocate rebelilor si jihadistilor, cu prilejul primirii aliatului sau Bashar al-Assad in Rusia, a anuntat marti Kremlinul, transmite AFP. In cursul acestei rare intalniri tete-a-tete…