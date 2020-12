Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a numit-o pe Mihaela Paraschiv director de cabinet, cu rang de secretar de stat, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Unde se pot vaccina romanii anti-covid. A fost publicata lista centrelor Mihaela Paraschiv a fost șefa de cabinet a lui Cițu și in mandatul…

- Spread-ul dintre obligațiunile suverane ale Romaniei pe 10 ani, denominate in euro, și cele similare ale Germaniei s-a redus, ceea ce poate fi interpretat și ca o imbunatațire a increderii investitorilor in ratingul de țara al Romaniei, arata cel mai recent raport privind tendințele și riscurile pe…

- Mai multe personalitați se vor implica in campania de comunicare pe tema vaccinarii anti-Covid-19, declara la RFI noul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu. El atrage atenția ca ”orice relaxare ar fi o greșeala mare acum, in perioada sarbatorilor”. Vlad Voiculescu spune ca ”prioritatea absoluta…

- Vlad Voiculescu, noul ministru al Sanatații, a declarat, joi, ca ”orice relaxare ar fi o greșeala mare acum, in perioada sarbatorilor”, potrivit RFI. Legat de campania de vaccinare, Vlad Voiculescu a spus ca mai multe personalitați se vor implica in aceasta acțiune și ca „nimeni nu va sari randul la…

- Mai multe personalitați se vor implica in campania de comunicare pe tema vaccinarii anti-Covid-19, declara la RFI noul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu. El atrage atenția ca ”orice relaxare ar fi o ...

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat miercuri la Digi24 ca in perioada dintre Craciun și Revelion va veni o prima tranșa „simbolica” de 10.000 de doze de vaccin anti-COVID-19, care inseamna vaccinare și rapel pentru 5.000 de persoane. „Le vom dirija catre secțiile de boli infecțioase…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca in luna ianuarie a anului 2021 va incepe, cel mai probabil, campania de vaccinare impotriva SARS-CoV-2 . Potrivit lui Tataru, primele persoane vaccinate vor fi cele din sistemul medical. In plus, ministrul Sanatații a spus ca se va vaccina și el. Citește…

- Ministrul Sanatații face un apel important catre toți parinții cu privire la administrarea antibioticelor la copii cu scopul de a preveni o posibila infecție cu COVID-19. Folosirea antibioticelor poate fi folosita intr-o singura situație. Ce trebuie sa faca parinții daca cei mici au simptome ușoare…