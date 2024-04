Vlad Pascu: „Încerc să merg mai departe şi sper să pot să aduc plus valoare la un moment dat” Dupa mai bine de jumatate de an de inchisoare, șoferul care a urcat drogat la volan și a ucis doi tineri a vorbit despre ce s-a intamplat in vara anului 2023, in localitatea 2 Mai. Protestatarul Marian Moroșanu( zis „Ceaușescu”) a publicat pe rețelele de socializare o convorbire telefonica care cu Vlad Pascu, discuția facandu-se de pe telefonului tatalui tanarului de 19 ani. „Am o gramada de remușcari. As porni pe o alta cale cu totul si mi-as face o alta viata, in sensul in care ce am facut pana acum, pentru ca stiu ca am facut gresit si am pierdut niste timp, s-a intamplat si tragedia aceasta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

