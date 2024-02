Stiri pe aceeasi tema

- Componentii loturilor nationale de canotaj au demonstrat ca pot fi niste modele, a declarat presedinta Agentiei Nationale pentru Sport, Elisabeta Lipa, luni, la Institutul National de Transfuzie Sanguina "Prof. Dr. C. T. Nicolau" din Capitala, cu prilejul unei noi actiuni organizate de Federatia Romana…

- Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet a decis, la propunerea presedintei FRB, Carmen Tocala, acordarea de bonusuri financiare pentru componentii si tehnicienii tuturor echipelor nationale care au obtinut victorii in 2023. „La propunerea presedintelui Federatiei Romane de Baschet, Carmen…

- In aceste zile la Targoviște se desfașoara European Basketball Balkanic Games, o competiție o competiție organizata de Federația Romana de Baschet, cu sprijinul Agenției Naționale pentru Sport și a altor parteneri. Prima ediție a Jocurilor Balcanice U16 de baschet feminin este gazduita de Sala „Ioan…

- Floretista Malina Calugareanu (CSA Steaua), cel mai bun sportiv al anului 2023 la Federatia Romana de Scrima, a declarat ca spera sa acumuleze punctele necesare in viitoarele concursuri pentru a obtine calificarea olimpica pana in luna aprilie 2024.In acest an, Calugareanu s-a clasat pe locul trei la…

- Targumureșeanca Szocs Bernadette a fost desemnata și in acest an sportivul anului de catre Federația Romana de tenis de masa. 2023 au fost un an foarte bun pentru sportiva mureșeana, legitimata la CSA Steaua București. Aceasta a cucerit medaliile de aur la simplu, precum și cu echipa Romaniei la Jocurile…

- Concret, școlile ar putea fi obligate sa publice pe site-urile proprii autorizatia de securitate la incendiu si autorizatia sanitara de functionare, dar și Regulamentul de ordine interioara. Parlamentarii USR care au inițiat acest proiect legislativ susțin ca in acest fel parintii vor putea sti in ce…

- Federatia Romana de Lupte a anuntat, miercuri, ca sportiva ucraineana Zelenykh Kateryna, a dobandit cetatenia romana si va face parte din lotul Romaniei, potrivit news.ro“O noua sportiva de top se alatura luptelor romanesti! Azi, luptatoarea Zelenykh Kateryna, originara din Ucraina, a dobandit cetatenia…