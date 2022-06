Stiri pe aceeasi tema

- Frontul din estul Ucrainei, din regiunea Donețk, mai precis, se apropie cu fiecare clipa mai mult de orașul Sloviansk. Locuitorii de aici așteapta sa vina armele promise de occident și se pregatesc sufletește de tot ce poate sa fie mai rau. „Orasul este pregatit sa se apere. Se prea poate ca in curand,…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a anuntat, marti, ca armata rusa a ”eliberat total” zonele rezidentiale din Severodonetk, un oras situat in Donbas, in estul Ucrainei, actualul epicentru al confruntarilor armate in regiune, relateaza AFP. ”Zonele rezidentiale din Sivierodonetk au fost eliberat…

- Daca ucrainenii, nu mai demult de ieri, negau ca militarii de la Azovstal au parasit campul de lupta, daca afirmau ca Mariupol nu ajunge in mainile rușilor, acum ei fac anunțul: 264 de militari parasesc Azovstal. Nu toți cați erau acolo. Caci, in interiorul buncarelor, mai ramane un numar de luptatori,…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a acuzat miercuri NATO și aliații sai ca continua sa „pompeze arme Ucrainei” și a avertizat ca Moscova vede livrarile de armament occidental ca fiind ”ținte legitime”, relateaza BBC . ”Vom considera orice mijloc de transport NATO care sosește pe teritoriul țarii…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marti ca urmatoarea faza a „campaniei militare” a Rusiei in Ucraina a inceput. Aceasta este centrata pe „eliberarea completa” a regiunilor proruse Donetk si Lugansk, transmite EFE.„Operatiunea in estul Ucrainei are ca obiectiv, asa cum s-a anuntat deja,…

- Numai in regiunea Kiev, autoritațile ucrainene susțin ca au inregistrat deja peste 1.200 de cazuri de crime de razboi. „Numai in regiunea Kiev, am inregistrat peste 1.200 de cazuri de crime de razboi. Acestea se refera la jafuri și crimele comise de invadatori pe teritoriile noastre”, a declarat ministrul…

- Presedintele Vladimir Putin a semnat, joi, un decret prin care a ordonat inrolarea a 134.500 de noi recruti in armata, ca parte a recrutarii anuale de primavara a Rusiei, insa potrivit Ministerului rus al Apararii, convocarea nu are nicio legatura cu razboiul din Ucraina, relateaza Reuters. Ordinul…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a reaparut in spațiul public dupa aproape trei saptamani și a anunțat ca principalele obiective ale ”operațiunii speciale” in Ucraina au fost indeplinite, iar capacitatea militara a Ucrainei a fost grav degradata.