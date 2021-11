Vitamina D nu se ia preventiv pentru COVID. Avertismentul medicilor Vitamina D nu se ia preventiv ca metoda de aparare a organismului impotriva COVID, avertizeaza medicul Vasi Radulescu. Nivelurile crescute de vitamina D pot duce la modificari osoase importante, la tulburari digestive. Medicul Vasi Radulescu susține, și in baza unor cercetari recente, ca nu este bine „sa ne mai indopam cu suplimente, vitamina D nu […] The post Vitamina D nu se ia preventiv pentru COVID. Avertismentul medicilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

