Virusul Nipah revine! OMS îngrijorată de o posibilă epidemie majoră Letal pana la 75%, fara un vaccin disponibil, cu simptome care pot duce la inflamarea creierului și coma, virusul Nipah revine și incepe sa provoace ingrijorari pe mapamond. Autoritațile de la New Delhi se tem de o epidemie declanșata de virusul Nipah, care deja a provocat 17 decese in 2018. Virusul Nipah revine și provoaca din nou decese. Sunt motive suficiente ca virusul sa fie in vizorul Organizației Mondiale a Sanatații care are și ea temeri in privința unei posibile raspandiri la nivel global. India a luat masuri stricte in statul Kerala, unde planeaza amenințarea unei epidemii de Nipah.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

