- In Romania, exista, in prezent, 200, 250 de epidemiologi, in condițiile in care doar in regiunea Wuhan erau, la momentul apariției noului coronavirus, 9.000 de astfel de medici, a afirmat, luni, la Marius Tuca Show, președintele Societatii Romane de Microbiologie (SMR), Alexandru Rafila, anunța MEDIAFAX.„La…

- Coronavirusul continua sa creeze probleme inclusiv in Romania, deși numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 nu a crescut in țara noastra. Masurile de prevenire sunt cele mai la indemana, spun medicii, care recomanda sa fie respectate intru totul. Ce se intampla, insa, daca ați calatorit in strainatate,…

- In contextul raspandirii imbolnavirilor cu noul coronavirus COVID-19, echipa de medici cardiologi de la ARES atrage atenția ca pacienții cu un istoric cardiovascular sunt mai expuși riscului de a dezvolta complicații in cazul contractarii virusului. De aceea, este important ca pacienții cu boli de…

- Raed Arafat a explicat public care sunt metodele de prevenire a infectarii sau a raspandirii coronavirusului și ce ar trebui sa faca obligatoriu romanii care se intorc in țara din zonele afectate ale Italiei. Totul a pornit de la o femeie din Buzau, care s-a simțit rau cand a ajuns in Romania. Femeia…

- Economistii JP Morgan susțin ca omenirea s-ar putea confrunta cu „evoluții catastrofale”, daca nu se iau masuri pentru a opri schimbarile climatice, reiese dintr-un raport al bancii, citat de BBC, potrivit Mediafax.Viata „asa cum o stim” ar putea fi amenintata de schimbarile climatice, avertizeaza…

- Vești proaste la nivel mondial. Prețurile alimentare au crescut pentru a patra luna la rand, in ianuarie, antrenate de salturile cotațiilor pentru uleiuri vegetale, zahar și grau. Concluziile aparțin FAO, agenția alimentara a Organizației Naționale Unite, care a facut o statistica a ultimelor luni.Citește…

- Consilierul local, Cosmin Morega, a tras un semnal de alarma catre conducerea Inspectoratului Școlar Județean Gorj și catre directorii de școli de pe raza municipiului Motru cu privire la numarul cat mai mare, de la o zi la alta, al virozelor de diferite tipuri care afecteaza populația școlara…

- Social-democrații au transmis, luni, intr-un comunicat de presa, ca partidul va folosi toate mijlocale legale pentru „a se opune politicii de austeritate a guvernului PNL-Orban”, care „blocheaza majorarile de pensii, alocații și salari”, subliniind ca „liberalii guverneaza doar pentru demiterea propriului…