Viroza care trimite tot mai mulţi copii la spital, cu febră mare Un virus se raspandește rapid printre copii, dupa ce abia au scapat de valul de raceli și gripe. Adenovirusul este foarte contagios, iar cei mai vizati sunt cei mici, de la gradinita si din clasele primare. Simptomele pe care le da infecția cu adenovirus sunt specifice, de cele mai multe ori, unei infecții respiratorii. Copiii […] The post Viroza care trimite tot mai multi copii la spital, cu febra mare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

