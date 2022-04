Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Energiei, Virgil Popescu a declarat intr-un interviu acordat publicatiei Jerusalem Post ca exista un potential mare de cooperare intre Romania si Israel in domeniul energetic iar tara noastra vrea sa elimine treptat carbunele pana in 2032 si sa folosim gazul ca combustibil de tranzitie,…

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma, joi, ca Romania se implica alaturi de alte state din UE in dezvoltarea retelei regionale de hidrogen si anunta un parteneriat al Transgaz cu operatorii de transport de gaze naturale pentru a dezvolta reteaua de transport pentru "gaze verzi".

Ministrul Energiei, Virgil Popescu a declarat, miercuri la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca a semnat sustinerea motiunii lui Nicolae Ciuca, pentru sefia PNL, alaturi de alti colegi. Virgil Popescu e cel care anul trecut avea numai cuvinte de lauda la adresa lui Florin Cițu.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, este invitat luni la "Ora Guvernului" din plenul Camerei Deputatilor, la o dezbatere pe tema situatiei aprovizionarii cu gaze si energie electrica. La ultima participare, Virgil Popescu a avut un scandal cu George Simion, liderul AUR apucandu-l de gat pe ministru.

USR a reluat solicitarea de chemare a ministrului Energiei, Virgil Popescu, in Parlament, pentru a da explicatii pentru modul modul dezastruos in care a gestionat multiplele crize din domeniul energiei, in conditiile in care se afla de trei ani in fruntea ministerului. Solicitarea a fost depusa luni…

Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege referitor la placile comemorative amplasate pe cladiri, stabilindu-se ca fiecare va avea un sistem de codare si va fi inscrisa pe un site, de unde cei interesati pot afla mai multe informatii, potrivit Agerpres.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu (PNL), a declarat luni, la Palatul Victoriei, ca nu este cazul ca romanii sa discute despre „scenarii apoliptice" legate de lipsa gazelor naturale.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma, miercuri seara, ca "este evident nevoie de o regandire a reglementarilor pe pietele de tranzactionare a energiei", fiind necesara o relatie cat mai directa intre producatori, furnizori si consumatori. MInistrul anunta ca are solutie, dar ca implementarea…