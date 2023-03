Stiri pe aceeasi tema

- ”SN Nuclearelectrica SA avanseaza Proiectul de retehnologizare a Unitatii 1 a Centralei Nucleare CNE Cernavoda prin selectarea companiei Candu Energy Inc., membra a Grupului SNC-Lavalin (TSX: SNC), pentru a efectua lucrari suplimentare de pre-proiect pentru reactorul CANDU® al Unitatii 1 de la Cernavoda,…

- ”Astazi am avut o noua intalnire de lucru cu Don Graves – Deputy Secretary of Commerce, care are o vasta experienta in gestionarea eficienta a fondurilor si in domeniul economiei. In cadrul vizitei in SUA, de anul trecut, Don Graves mi-a transmis ca Departamentul de Comert al SUA va fi ”One Stop Shop”…

- ”Am avut in aceasta dimineata o discutie bilaterala fructuoasa cu ministrul francez pentru tranzitia energetica, Agnes Pannier-Runacher, pe subiecte legate de promovarea intereselor comune in domeniul energiei nucleare, al hidrogenului din surse cu emisii reduse de carbon si al coordonarii in relatie…

- „Tot astazi am avut o intalnire de lucru cu reprezentanti ai companiei Korea Hydro Nuclear Power (KHNP), cel mai mare producator de energie electrica din Coreea de Sud, la care au participat si George Agafitei, consilier de stat si Cosmin Ghita, director general S.N. Nuclearelectrica S.A., pentru a…

- Guvernul a adoptat, luni, proiectul de lege privind aprobarea semnarii Acordului de Sprijin intre statul roman si societatea nationala Nuclearelectrica pentru proiectul unitatile 3 si 4 de la Cernavoda, reactoarele urmand a avea o putere instalata de cate 700 MW fiecare. Investitia va costa 7 miliarde…