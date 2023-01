Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a ajuns in Gorj, dupa accidentul grav produs la Cariera Jilț Sud, din Complexul Energetic Oltenia. Reprezentantul acționarului principal al CEO a trecut mai intai pe la subunitatea miniera. In acest moment este așteptat sa soseasca la sediul Prefecturii Gorj, pentru…

- Dupa accidentul de la Complexul Energetic Oltenia, ministrul Energiei, Virgil Popescu, spune ca o astfel de tragedie nu poate ramane fara raspuns, anunțand ca se indreapta spre Gorj, marți seara. „O grava tragedie a rapit astazi trei vieți la Complexul Energetic Oltenia. Este cumplit. Gandurile mele…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut autoritatilor „mobilizare si coordonare pentru a oferi intregul sprijin victimelor si familiilor acestora”, in urma accidentului de marți de la Cariera Jilț Sud.Șeful Executivului „transmite intreaga compasiune familiilor muncitorilor care si au pierdut viata in accidentul…

- (UPDATE) Doua dintre persoanele ranite in accidentul de astazi de la cariera miniera Jilt Sud, judetul Gorj, si transportate la Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu, au ramas internate in sectia chirurgie, alte doua au fost trimise acasa, iar una se afla inca in investigatii la unitatea de primiri…

- „O grava tragedie a rapit astazi trei vieți la Complexul Energetic Oltenia. Este cumplit.Gandurile mele sunt alaturi de familiile indurerate și ma rog sa aiba putere in lupta cu durerea care ii incearca.Accidentul s-a soldat inclusiv cu ranirea altor muncitori din cadrul complexului. Nu putem lasa o…

- UPDATE – Planul rosu de interventie activat in cazul accidentului petrecut la Cariera Jilt Sud a fost dezactivat la ora 16,00, victimele ranite fiind transportate la spitale din Craiova, Targu Jiu si Motru, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin…

- Accidentul a avut loc, marți, 17 ianuarie, la cariera Jilț Sud, din Complexul Energetic Oltenia. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție, iar doi dintre cei șapte muncitori raniți au fost transportați la spitalele din apropiere cu elicopterele SMURD.Foto: Facebook / RadioHit IașiIGSU a transmis…

- Trei muncitori au murit și alți șapte au fost raniți, in urma unui accident teribil care s-a petrecut in județul Gorj. Mașina in care se aflau s-a rasturnat in cariera Jilt Sud. In mașina se aflau 25 de muncitori, la momentul accidentului Jilt Sud. ISU Gorj spune ca autovehiculul a ramas fara frane.…