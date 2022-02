Virgil Popescu: „Ne-am trezit cu furnizori care nu au aplicat legea” Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat ca o explicație pentru explozia facturilor la energie este neaplicarea legii de catre unii furnizori. Ministrul a subliniat ca romanii chiar au avut facturi mari și ca spera ca nu o sa se mai intample ceea ce s-a intamplat. „Cu adevarat romanii au avut facturi mari. Noi speram ca nu o sa se mai intample ceea ce s-a intamplat in noiembrie și decembrie, pentru ca o mare parte dintre romani au avut facturi mari din cauza ca anumiți furnizori nu au aplicat legea. Ba pentru ca nu au avut timp sa iși actualizeze aplicațiile informatice, ba s-au grabit sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

