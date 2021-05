Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei a facut cateva precizari in acest sens pe pagina oficiala de Facebook.Virgil Popescu: „Am vizitat astazi si Centrala de la Lotru Ciunget - unul dintre obiectivele fanion al Hidroelectrica in ceea ce priveste tehnologia. Am avut discuții deschise cu conducerea companiei, referitoare…

- Promisiuni de la București pentru Colterm. Societatea de termoficare primește zeci de milioane de lei ca sa poata achiziționa certificatele de emisii de gaze de efect de sera, pe care daca nu le-ar lua ar fi pasibila de o amenda uriașa. Nu are bani sa le cumpere și nu are nici primaria. Liberalii anunța…

- Scandalul inregistrarilor cu fostul secretar de stat liberal de la Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, Gelu Puiu, din care reieșea cum mai mulți șefi de direcții silvice din intreaga țara au fost schimbați din funcție in urma unei campanii de șantaj coordonate de la varful Ministerului Mediului…

- Majoritatea bulgarilor – 92%, locuiesc în case construite înainte de 1990, iar aproape trei sferturi - 70,1%, au fost construite în perioada 1961 – 1990, dupa cum arata cele mai recente date ale Institutului Național de Statistica de la Sofia, citate de Duma.bg.Înainte…

- Strategia energetica, valabila pana in 2026, si Planul national de energie si schimbari climatice vor fi aprobate in Guvern luna aceasta sau la inceputul lunii aprilie, a anuntat marti ministrul Energiei, Virgil Popescu, informeaza News.ro. Oficialul s-a intalnit marti cu parlamentari ai AUR,…

- "Tranziția la economia verde vine cu probleme. Ii ințeleg, știu ca trecem printr-o perioada dificila. Nu cred ca aceasta solutie (protestul -n.r.) pe care au ales-o e una buna. Salariile au fost platite la timp, am gasit soluții pentru urmatoarele trei luni", a afirmat Cițu, in aceasta dimineața, intr-o…

- Aproape 100 de mineri din Valea Jiului continua protestul in subteran Foto: Arhiva/ Ilie Pintea. În subteranul Minei Lupeni aproape 100 de mineri continua protestul început marți. Familiile lor, dar și câțiva voluntari de la Crucea Roșie le-au adus hrana și apa,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,2 pe scara Richter s-a produs in noaptea de sambata spre duminica in Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Vezi și: Theodor Stolojan cere creșterea taxelor și impozitelor Cutremurul s-a produs…