Virgil Popescu: Joi vom finaliza acordul pentru implementarea reactoarelor modulare mici (SMR)

Stiri pe aceeasi tema

- Președinții Joe Biden și Klaus Iohannis vor anunța marți planul de construcție in Romania a primei centrale cu reactoare nucleare de mici dimensiuni (SMR), cea mai noua tehnologie nucleara civila, anunța Casa Alba. Centrala va fi construita in parteneriat cu NuScale Power. Acordul comercial include…

