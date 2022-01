Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Popescu a declarat, miercuri seara, la TVR 1, ca nu are datele exacte privind facturile mari emise de furnizori, dar ca acestea ar putea fi in numar de 1-2 milioane. ”1-2 milioane, nu am datele. E si un furnizor mare care a gresit facturile, pe de alta parte spune ca facturile nu trebuie plafonate…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a explicat cum iși vor putea recupera romanii banii platiți in plus, in urma erorilor de pe facturile primite in lunile noiembrie și decembrie. Virgil Popescu a spus ca in sedinta de Guvern de miercuri va fi introdusa ordonanta care prevede refacerea facturilor care…

- Romanii au primit un milion de facturi greșite din partea furnizorilor de electricitate și gaze. Aceasta situație a fost confirmata, luni seara, de premierul Nicolae Ciuca. Potrivit acestuia, toate facturile greșite trebuie stornate (anulate) și recalculate. Premierul nu a precizat ce se intampla cu…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a transmis, marti, ca 80% din consumatori casnici au beneficiat de compensare si plafonare la facturile de energie electrica si in jur de 60% la factura la gaze naturale.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, spune ca acei consumatori care au primit facturi la energie electrica sau gaz fara compensare nu ar trebui sa plateasca pana cand cand nu li se reface factura. De asemenea, acesta a mai precizat faptul ca va fi propusa o modificare a legii, astfel incat cei care au…

Ministrul a precizat ca a avut o discutie cu ministrii din Cabinet si cu premierul Ciuca, despre problema facturilor la energie. El a precizat ca, la nivelul lunii decembrie, 80% din consumatorii casnici au beneficiat de compensare si plafonare si in jur de 60% la gaze naturale.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca exista numerosi furnizori de energie care au emis facturi ignorand legea care stabileste plafonarea de pret si compensari pentru facturi, sustinand ca s-a aflat personal in situatia de a primi o factura cu tarif necompensat si neplafonat.

