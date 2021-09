Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, le-a cerut reprezentantilor companiilor de utilitati sa ia masuri astfel incat consumatorii casnici sa nu mai primeasca facturi de milioane de lei. Virgil Popescu s-a intalnit joi cu reprezentantii Federatiei Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie si cu…

- Consumatorii casnici trebuie sa se informeze mult mai serios in legatura cu ofertele diverșilor furnizori de electricitate și gaze naturale. Astfel, vor putea evita situațiile in care vor trebui sa plateasca facturi mai mari. Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor…

- INS: Romanii se imprumuta sau amana cheltuielile pentru a trai de la o luna la alta. Una din patru familii din Romania declara ca nu se descurca cu banii. Fie se imprumuta, fie amana unele cheltuieli. 40% dintre gospodarii au avut anul trecut intarzieri la plata facturilor lunare pentru casa. Aproape…

- Nu scapam de caldura sufocanta nici in weekend. Meteorologii anunta vreme calduroasa in sud-vest, in timp ce in restul regiunilor va fi vreme racoroasa. Romania continua sa fie stapanita de fenomene extreme: sudul tarii va fi lovit de seceta, avertizeaza specialistii. Bogdan Antonescu, specialist in…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca cresterea cotatiilor pentru energie electrica sau gaz natural pe bursele internationale va afecta consumatorul casnic sau non-casnic din Romania, insa doar partial, in functie de contractele pe care acestia le-au incheiat cu furnizorii, dar si de contractele…

- La nivelul pietei din Romania exista, in acest moment, un numar redus de oferte de vanzare a energiei angro pe termen lung, iar in acest context furnizorii de energie si-au asumat toate riscurile, multi dintre ei fiind intr-o situatie dificila din punct de vedere financiar, sustin reprezentantii…

- Meteorologii anunța ca vantul va bate si cu 90 de kilometri pe ora. Urgia nu a ajuns inca la Constanța, insa este pe drum. Iar minivacanta de Rusalii a romanilor aflați pe litoral este distrusa. In acest moment, pe litoral ploua, bate vantul și nu se inregistreaza mai mult de 18 grade. Turiștii nu se…