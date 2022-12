Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Ianțu a avut inaintea carierei in televiziune și una muzicala, ca membru al trupei „The Fifties”, alaturi de Banica jr., doar ca relația dintre cei doi nu a fost mereu doar lapte și miere, dupa cum a povestit acesta la emisiunea de la Kanal D moderata de Denise Rifai. Virgil Ianțu, 51 de ani,…

- In luna decembrie, orchestra JOHANN STRAUSS ENSEMBLE revine pe scenele din Romania alaturi de dirijorul Russell McGregor in cadrul turneului național al celui mai așteptat concert de muzica clasica dedicat sarbatorilor de iarna – „CRACIUN VIENEZ”. Astfel, peste 35 de instrumentiști, artiști invitați…

- Calin Oda, 28 de ani, preda matematica și informatica in școala din satul Maguri, Timiș, singura din țara in care orele se țin doar in limba romani. Aici a fost și el elev, iar dupa ce a terminat Politehnica in Timișoara, scrie site-ul Școala 9 intr-un reportaj, s-a hotarat sa ramana in comunitate și…

- Patru angajati ai NIS Petrol din Timisoara si Bucuresti sunt acuzati de procurorii DIICOT ca au transmis date nedestinate publicitatii privind fondul de resurse din Romania catre firma din acelasi consortiu din Serbia. Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, susține ca ancheta ar putea fi modalitatea…

- In urma cu ani de zile, Romica Țociu a fost actor al Teatrului de Revista „Constantin Tanase”, pe vremea cand Alexandru Arșinel era director. In urma unei situații, Țociu a fost dat afara de la teatru. Intrebat in urma cu cateva saptamani daca l-a iertat pe Arșinel pentru concedierea lui, Țociu a spus…

- Duo de artiști sudat in cei 33 de ani de colaborare, Țociu și Palade nu și-au disputat banii sau prim-planul conceperii artistice, ci s-au certat de multe ori din cauza biliardului. Romica a rememorat povești amuzante din trecutul lui și comun, a fost și sculer-matrițer, a vandut și gogoși pe plaja,…

- Joshua Castellano a creat un imperiu al distracției in viața de noapte din Romania, este de 30 de ani aici, a facut destainuri despre el și afacerile sale, intr-o emisiune la Kanal D.Joshua Castellano, 56 de ani, este un napoletan care a facut istorie in Romania cu cluburile și cu restaurantele sale.…

- Miercuri, 14 septembrie 2022, incepand cu ora 18.00, la Biblioteca Judeteana „V.A. Urechia" din Galati (Str. Mihai Bravu 16), Sala „Mihai Eminescu", va avea loc o intalnire cu Cristian Tudor Popescu, prilejuita de aparitia volumului Dumnezeu nu e mort. Interceptari. Note informative, aparut de curand…