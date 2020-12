Stiri pe aceeasi tema

- Un senator AUR s-a acomodat rapid cu apucaturile parlamentarilor. Acesta a fost surprins dormind in Parlament și a avut o explicație halucinanta. Mircea Daneasa, senator AUR de Suceava, a fost surprins dormind in Parlament inca de la primele ședințe la care a participat. O fotografie publicata…

- Gabriel Oprea, fost ministru de Interne, a candidat ca independent in Bucuresti pentru un loc in Camera Deputatilor, insa rezultatele BEC arata ca a obtinut mult mai putine voturi decat semnaturile necesare candidaturii.Gabriel Oprea și-a anunțat candidatura la Parlament in ziua demararii procesului…

- Este vorba de Ervin Molnar care intra in premiera in Camera Deputaților și de Cristian Chirteș care se reintoarce in Parlament ca senator. Exista șansa ca liberalii mureșeni sa obțina inca un post de deputat prin redistribuire. Președintele PNL Mureș, Cristian Chirteș: Partidul Național Liberal a obținut…

- Nume cunoscute din politica romaneasca deschid listele de candidati la Senat si Camera Deputatilor in circumscriptia electorala Bucuresti, potrivit Agerpres. Unii au facut politica si revin la alegerile din acest an, altii sunt membri ai actualului Parlament si doresc un nou mandat de senator…

- Deputatul PMP Gabriel Radulescu a anuntat luni Biroul permanent al Camerei Deputatilor ca demisioneaza din Parlament, dupa ce a obtinut pozitia de consilier municipal, la alegerile locale. El a adus la cunostinta Biroului permanent al Camerei Deputatilor ca pe 10 noiembrie a fost validat in…

- Cezar Dragoescu, personajul rasist si grobian din USR-PLUS, a fost propus de catre Biroul National al partidului in functia de viceprimar al Craiovei, arata o comunicare interna obtinuta de „Adevarul”. Anterior, acesta a fost retras de pe lista filialei din Dolj, unde se afla numarul 1 pentru Camera…