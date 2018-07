Stiri pe aceeasi tema

- Ziua mitingul PSD din Piata Victoriei a venit. Sute de mii de oameni din toate colturile tarii vor ajunge astazi in Capitala , pentru a lua parte la marele miting impotriva abuzurilor. In Piata Victoriei se vor strange, potrivit unor estimari 400.000 – 600.000 de oameni, toti imbracati in costume populare…

- Prim-ministrul Croației, Andrej Plenkovic se afla intr-o vizita oficiala la București. Liderul croat are programate intalniri și cu șeful statului, Klaus Iohannis și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Vizita are loc in contextul intensificarii relațiilor dintre cele doua state, mai ales…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, la dineul de lucru oferit de prim-ministrul roman in cinstea inaltului oficial de la Zagreb au fost invitati sa participe toti membrii Executivului de la Bucuresti."Vizita oficialului croat are loc in contextul intensificarii relatiilor bilaterale…

- Guvernul anunța o schema de ajutor de stat pentru investitii private mai mari de 10 milioane de euro. Liviu Dragnea și Viorica Dancila au lansat, miercuri, editia din 2018 a Schemei de Ajutor de Stat instituita prin HG 807, Un pachet de masuri, de acte normative care sa duca la rezolvarea problemei…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, explica intr-un raport dat publicitatii miercuri detaliile vizitei pe care a facut-o in Israel alaturi de premierul Viorica Dancila in 25 si 26 aprilie si care a generat un conflict cu presedintele Klaus Iohannis, seful statului cerandu-i demisia premierului.…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat joi, referitor la vizita mult dezbatuta a Vioricai Dancila in Israel, ca premierul nu vorbeste in numele Romaniei. "Aceasta vizita pe care o face premierul si, se pare, si presedintele Camerei Deputatilor in Israel are cateva ciudatenii. Una din ele este…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, a afirmat ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si premierul Viorica Dancila au fost invitati la Tel Aviv pentru a se intalni cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu. ''El merge in Israel (n.r. - presedintele…

- ”Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca a fost lansat un proces de analiza si evaluare privind relocarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Reiteram ca prin acest demers se are in vedere un proces cuprinzator de analiza interinstitutionala, cu includerea si consultarea tuturor institutiilor…