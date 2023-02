Stiri pe aceeasi tema

- Cum arata Igor Armas dupa intrarea oribila a lui Malcom Edjouma. Imaginile cu jucatorul de la FC Voluntari sunt groaznice. Atacul brutal al lui Malcom Edjouma a lasat urme atat pe fata jucatorului de la Voluntari, cat si pe corp. Malcom Edjouma a avut o intrarea oribila asupra lui Igor Armas in minutul…

- Malcom Edjouma, autorul „dublei” din partida FC Voluntari - FCSB 1-2, ar fi trebuit sa fie eliminat in minutul 82, dupa o intrare violenta comisa asupra lui Igor Armaș, fundașul gazdelor. Arbitrul Radu Petrescu a fost bland, i-a acordat doar „galben”, deși francezul și-a infipt serios gheata in figura…

- Nicolae Dica s-a declarat fermecat de golul inscris de Malcom Edjouma in CFR Cluj – FCSB 0-1, derby-ul din etapa a 24-a din Liga 1. Edjouma a inscris in minutul 88 golul victoriei pentru FCSB, cu o scarița din șase metri, dupa o pasa a lui Tavi Popescu. „Dicanio” considera ca reușita lui Malcom Edjouma…

- Foștii mari fotbaliști romani Gica Popescu (55 de ani) și Florin Raducioiu (52) l-au laudat pe Marko Dugandzic (28), autorul unui hat-trick in Rapid - FC Voluntari 4-1. Croatul transferat de Rapid de la CFR Cluj a inscris 3 goluri sambata seara, in Giulești, și a reușit astfel al doilea lui hat-trick…

- Alexandru Albu a oferit prima reacție dupa Rapid – FC Voluntari 4-1, din etapa a 24-a din Liga 1. Și Antonio Sefer a vorbit dupa succesul giuleștenilor. Echipa lui Adrian Mutu a obținut o noua victorie la scor. Alexandru Albu a dezvaluit ca secretul Rapidului pe teren propriu il reprezinta suporterii.…

- Dan Petrescu a comparat-o pe CFR Cluj cu Steaua si Real Madrid, cand a fost intrebat despre viitorul echipei pe care o antreneaza. „Bursucul” nu se sperie de scenariul prin care gruparea din Gruia nu ia titlul in Liga 1 pentru a 6-a oara la rand. CFR Cluj a invins-o la limita pe FC Voluntari, […] The…

- Foștii internaționali Florin Raducioiu (52 de ani) și Viorel Moldovan (50) l-au criticat pe Alexandru Cicaldau (25), titular in amicalul dintre Romania și Slovenia, scor 1-2, schimbat in partea a doua. Cicaldau, acum jucator la Ittihad Kalba, in Emiratele Arabe Unite, a fost convocat la echipa naționala…