Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a vorbit inca de la jumatatea lunii februarie despre faptul ca exista un barbat in viața sa, insa abia pe 19 aprilie agenta FIFA a facut publica relația cu Flavius Nedelea. Nici bine nu s-a obișnuit lumea ca este intr-o relație, ca i-a și pus punct! In ultima luna, impresara a avut doar…

- Brigitte Pastrama s-a intors in Romania, dupa cinci luni de stat in Dubai, iar vedeta a povestit in exclusivitate pentru Xtra Night Show schimbarile prin care a trecut in aceasta perioada, dar și cum i-au fost fraudate cardurile. Iata ce dezvaluiri a facut soția lui Florin Pastrama!

- Și-a ingropat doi iubiți, acum a divorțat! Viața a incercat-o cumplit pe nepoata lui Mircea Sandu! Acum, Viorel Bogațeanu a vorbit, in exclusivitate, pentru Antena Stars despre cele intamplate in casnicia cu Andreea.

- Medana și Alin Oprea formeaza un cuplu de patru ani, iar in urma cu doar cateva luni au spus DA in fața ofițerului starii civile. Anul acesta, cei doi urmeaza sa se casatoreasca și in fața lui Dumnezeu. In urma cu doua zile, pe 1 mai, cei doi au aniversat patru ani de cand au inceput povestea de dragoste.…

- Lovita, urmarita și amenințata cu moartea: O femeie din Alba și-a iertat soțul deși i-a facut viața un coșmar Lovita, urmarita și amenințata cu moartea: O femeie din Alba și-a iertat soțul deși i-a facut viața un coșmar Un barbat din Alba a fost condamnat de magistrații Judecatoriei Aiud la o pedeapsa…

- Cristi Borcea se afla la a treia casatorie, iar acum traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Valentina Pelinel, care i-a daruit trei copii. Omul de afaceri a dezvaluit care ar fi motivul pentru care s-ar desparți de femeia iubita.

- Brigitte Pastrama, in varsta de 45 de ani și Ilie Nastase, in varsta de 76 de an, s-au iubit timp de opt ani dintre care cinci ani au fost casatoriți. Mariajul lor s-a terminat in 2018. La cinci ani distanța, bruneta face declarații neașteptate despre fostul tenismen. In prezent, Brigitte este casatorita…

- Andra Gogan se bucura de titlul de cea mai urmarita femeie din Romania. Celebra vloggerița are 10,6 milioane de fani pe TikTok și 1,76 de abonați pe YouTube. Artista a facut declarații emoționante, in exclusivitate pentru Antena Stars.