- Ministrul Muncii Violeta Alexandru reacționeaza in urma scandalului legat de controversata fotografie de la Guvern, punctand ca, intr-o alta perioada, pe vremea PSD, s-ar fi facut tot posibilul ca lucrurile sa fie mușamalizate. „Este mai bine cu o greșeala asumata prin plata imediata a amenzii decat…

- "Fotografia de la guvern a fost asumata, explicata, sancționata. Reacție fireasca, intr-o alta perioada, pe vremea PSD, s-ar fi facut tot posibilul ca lucrurile sa fie mușamalizate. Inclusiv criticile din spațiul public au fost in linia normalitații, oamenii spunandu-și parerea. Daca nu ar…

- Premierul Ludovic Orban a fost amendat pentru fumat in spatiu inchis si pentru nepurtarea mastii, in urma publicarii fotografiei din 25 mai, de la intalnirea informala de la Guvern, in care apare fumand in biroul din Palatul Victoria.

- O fotografie in care apare premierul Ludovic Orban cu tigara aprinsa in mana si mai multi ministri care au in mana pahare sau tigari este distribuita intens pe Facebook. Fotografia a fost facuta intr-unul dintre birourile de la Guvern....

- "Nu stiu despre ce e vorba, cand o sa umblu o sa ma uit. Acuma m-am dat jos din avion, am fost plecat la Mures si la Maramures, habar n-am. Stiu eu in ce poza apar? Si ce sa fac. Asta e. Daca e o poza, e o poza. Asta e", a declarat premierul Ludovic Orban, pentru Mediafax. Ludovic Orban, sedinta…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri seara, pentru agenția MEDIAFAX, ca nu stie despre poza postata pe Facebook de fostul ministru Eugen Teodorovici, in care apare fumand in unul dintre birourile din Guvern. Premierul a spus ca daca poza exista, nu are ce face.

