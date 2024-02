Stiri pe aceeasi tema

- "ECLCEN are nevoie de gaze pentru productia agentului termic - apa calda si caldura. Aceste gaze sunt livrate in sistemul national de transport pe magistralele Transgaz si vin pana foarte aproape de cele patru CET-uri. Pentru acest serviciu, ELCEN plateste catre Transgaz 4 lei/Megawatt-ora, dupa care…

- Guvernul Romaniei a aprobat miercuri, 31 ianuarie a.c. Memorandumul cu tema Realizarea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat (SACET), respectiv producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice) in Municipiul București, in vederea utilizarii optime…

- Guvernul a adoptat un memorandum menit sa realizeze serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, pentru municipiul București, care prevede fuziunea companiilor Elcen și Termoenergetica.

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a prezentat dupa sedinta de Guvern memorandumul aprobat de Executiv, menit sa realizeze serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in Municipiul Bucuresti. ”Este o problem care treneaza. De cel putin 10, 15 ani s-a vorbit despre integrarea…

- ”Ati vazut dragi bucuresteni, am spus ca termoficarea acestui oras e un exemplu de manual de esec si iata astazi cand este ger peste tot Bucurestiul si toata tara avem o avarie majora pe Magistrala Grivita gestionata de Primaria Capitalei. A avut primarul Nicusor 200 de milioane de euro, din POIM, din…

- ”Ati vazut dragi bucuresteni, am spus ca termoficarea acestui oras e un exemplu de manual de esec si iata astazi cand este ger peste tot Bucurestiul si toata tara avem o avarie majora pe Magistrala Grivita gestionata de Primaria Capitalei. A avut primarul Nicusor 200 de milioane de euro, din POIM, din…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat marți, 9 ianuarie, ca Bucureștiul a pierdut peste 200 de milioane de euro fonduri europene, cu care tronsonul spart din Magistrala Grivița putea fi reparat, din cauza ca fostul primar Gabriela Firea, dar și actualul edil, Nicușor Dan, au demonstrat „incompetența…

- "Ceea ce a facut ministrul Karner a fost o declaratie publica incurajatoare in care a pus si unele conditii care se vor discuta si analiza in perioada urmatoare. Decizia o asteptam la consiliul extraordinar JAI organizat la finalul anului de presedintia spaniola la UE. Madridul a dovedit implicare in…