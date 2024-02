Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a reacționat dur dupa ce Agenția Naționala de Integritate a decis ca s-a aflat in conflict de interese dupa ce o plangere a fostului primar Daniel Florea (acum la AUR) impotriva lui a fost soluționata tocmai acum cand iși anunțase intenția de candidatura…

- Poziția lui Cristian Popescu Piedone este oscilanta, spune Nicușor Dan, dupa ce primarul Sectorului 5 a anunțat ca va candida la Primaria Capitalei. „Am luat-o cu rezerve. Poziția dumnealui e oscilanta. Acum doua-trei saptamani a spus ca o susține pe Gabriela Firea. Așteptam sa vedem”, spune Nicușor…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, susține ca este acuzat de Agenția Naționala de Securitate (ANI) și anunța intenția de a-i da in judecata pentru manipularea intenției de vot. El denunța lipsa comunicarii oficiale a raportului ANI și susține ca a fost informat in ultimele momente ale…

- Intr-o mișcare deloc surprinzatoare, Cristian Popescu Piedone, edilul sectorului 5, și-a anunțat candidatura la Primaria Capitalei in cadrul alegerilor viitoare. Cu declarații hotarate și o atitudine deschisa, Piedone a adus un nou element in competiția politica, oferind o alternativa in fața a ceea…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a declarat duminica, 25 februarie, la B1 TV, ca va candida din partea partidului pe care il conduce, Partidul Umanist Social Liberal, la alegerile pentru Primaria Capitalei, programate in vara.„Nu vreau sa sting nimanui lumina. Avem culoare de zbor separate.…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, s-a intalnit cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, pentru a discuta despre o candidatura a sa la Primaria Generala. Discuția a avut loc in biroul președintelui Camerei Deputaților. Piedone a declarat ca fusese invitat la o conferința la Parlment și acolo l-au…

- Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a declarat marți, la Antena 3, dupa o discuție cu liderul PSD despre o candidatura a sa la Primaria Generala, ca s-a referit la propria persoana atunci cand a spus ca nu o poate susține pe Gabriela Firea „pentru ca orice cal devine gloaba”…

- Primaria Generala se preface ca lucreaza. Cetațenii ar trebui sa se prefaca și ei ca au caldura?, scrie prefectul Capitalei, Rareș Hopinca, pe Facebook.Acesta acuza ca Nicușor Dan e mai preocupat de imaginea electorala Inca 313 blocuri au ramas fara agent termic in București. Majoritatea in…