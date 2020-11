Violeta Alexandru, ministrul Muncii, s-a infectat cu COVID-19 Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a anunțat pe Facebook ca a ieșit pozitiv la ultimul test pentru coronavirus, ceea ce inseamna ca este infectata cu COVID-19. Ministra nu a dat detalii in legatura cu testul sau de unde ar fi putut contacta coronavirusul și nici in legatura cu contacții dansei. A precizat insa ca va lucra de acasa in urmatoarele zile, ceea ce poate insemna ca nu are simptome de COVID-19. Ce a scris Violeta Alexandru pe Facebook: „Am atat de multa treaba (și imi și place ceea ce fac) incat, chiar și cu acest rezultat pozitiv la testul pentru covid, voi continua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru , a anunțat intr-o postare pe facebook ca a fost confirmata pozitiv cu noul coronavirus. In ciuda acestui lucru, ministrul a promis ca iși va continua treaba și va fi ”chiar mai activa și eficienta”. "Am atat de multa treaba (și imi și place ceea ce fac) incat, chiar…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat joi ca a primit rezultat pozitiv la testul covid pe care l-a efectuat. "Chiar si cu acest rezultat pozitiv la testul pentru covid, voi continua sa muncesc de acasa", a transmis Violeta Alexandru, pe contul de Facebook. Ministrul Muncii…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat intr-o postare pe Facebook ca are coronavirus, dar ca va continua sa munceasca de acasa. „Am atat de multa treaba (și imi și place ceea ce fac) incat, chiar și cu acest rezultat pozitiv la testul pentru covid, voi continua sa muncesc de acasa. Voi fi chiar…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, diagnosticata cu COVID-19 Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta pe contul de Facebook ca a fost diagnosticata cu COVID-19, fiind al treilea ministru al Cabinetului Orban care a contractat noul coronavirus, dupa ministrii Virgil Popescu si Lucian Bode. ”Am…

- In urma cu aproape un an, in decembrie 2019, am preluat mandatul de secretar de stat in Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), primind in coordonare Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala (ANPIS), instituție care gestioneaza plata tuturor beneficiilor sociale in Romania. Am gasit…

- "Crescand, in aceasta perioada, numarul de cazuri de infectari cu noul coronavirus (Covid-19), reamintesc obligatia angajatorilor cu mai mult de 50 de salariati de a decala programul de lucru. Inceperea respectiv terminarea programului de lucru trebuie sa se realizeze la intervale de minimum 1 ora,…

- In bazele de tratament ale Societatii de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca, companie aflata in subordinea Casei Nationale de Pensii Publice, nu s-a inregistrat niciun caz de covid de la redeschiderea acestora, in 24 iunie, si pana in prezent, a transmis, azi, ministrul Muncii si…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, a anunțat ca Ministerul Muncii a implementat un sistem care notifica prin email angajatorii cu privire la angajatii aflati in pragul pensionarii pentru ca salariatii sa isi poata pregati documentele pentru casele de pensii. Conform ministrului…