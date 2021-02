Pensiile nu vor scadea și ar trebui recalculate cat mai repede ca sa creasca de la 1 ianuarie 2022, a afirmat fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru. Aceasta a vorbit, in exclusivitate la Realitatea Plus, și de problema sporurilor pe care le incaseaza funcționarii. Singurul spor pe care il susțin liberalii este cel de performanța.

"Nu vor scadea, scrie foarte clar in lege ca in situația in care s-ar ajunge la un rezultat mai mic decat ce primește persoana in acest moment va ramane cu pensia in plata, in niciun caz nu va scadea. (...) Este necesar un anunt și o clarificare in perioada…