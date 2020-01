Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii va fi reorganizat și cel puțin 100 de angajați vor fi concediați. Anunțul a fost facut chiar de ministrul Muncii Violeta Alexandru intr-o postare pe facebook. In concret, noua organigrama va cuprinde doar 323 de posturi fața de 424 cat sunt in prezent. “Am ajuns, dupa saptamani de…

- Catalin Predoiu, noul ministu al Justitiei nu il vrea pe Tudorel Toader ca reprezentant al Romaniei la Comisia de la Venetia. Drept urmare, Predoiu planuieste sa solicite revocarea acestuia ca membru al Comisiei de la Venetia. Anuntul a facut chiar de catre ministrul Justitiei in tr-o conferinta de…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, la finalul ședinței CSAT, ca mama Luiziei Melencu va fi primita la Palatul Cotroceni de un consilier prezidențial. Intalnirea va avea loc vineri a anunțat președintele Klaus Iohannis. Monica Melencu a solicitat duminica, in ziua alegerilor prezidențiale…

- Generalul locotenent Daniel Petrescu il va inlocui la conducerea Statului Major al Apararii pe Nicolae Ciuca, numit ministru in Guvernul Orban. Anunțul a fost facut de Președintele Klaus Iohannis intr-o declarație de prersa la Palatul Cotroceni, la finalul ședinței CSAT. Este prima ședința a Consiliului…

- Viorica Dancila a ramas fara sustinere in partid dupa infrangerea de la prezidentiale. Mai multi lideri PSD, in frunte cu Marcel Ciolacu si Lia Olguta Vasilescu, i-au cerut Vioricai Dancila sa demisioneze din fruntea PSD Marcel Ciolacu a purtat o discuție cu Viorica Dancila chiar la ea acasa, in urma…

- Este scandal monstru in Pro Romania pe tema votului pentru Guvernul Orban. Mihai Tudose si Victor Ponta si-au aruncat cuvinte grele pe Facebook. Potrivit unor surse citate de G4media.ro, opt membri ai Pro Romania, printre care si doi dintre fondatori, Sorin Campeanu si Daniel Constantin, ar urma sa…

- Desfasurare de forte impresionanata in Constanta unde un copil de opt ani a disparut fara urma chiar din fata casei, din localitatea Pecineaga. Polițiștii constanțeni, alaturi de polițiști ai Garzii de Coasta și de jandarmi, ajutați de caini de urma, il cauta pe copil inca de aseara, cand tatal micutului…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a reacționat, joi seara, dupa apariția imaginilor de la Colectiv, publicate de jurnaliștii de la Libertatea. Arafat a transmis intr-un mesaj pe Facebook ca va veni cu un raspuns. privind imaginile care arata intervenția din primele momente…