Populism, naționalism și o cruce mare In cazul in care printr-o ironie a sorții voi ajunge se predau istorie unor elevi, la capitolul Gabriela Firea (evident ca nu o sa fie așa ceva neam, dar ne jucam un pic) le-aș transmite micuților urmatoarele: – modelul de politician etalat de GF ne arata cat de rau este populismul pentru un popor. Liderii […] The post Populism, naționalism și o cruce mare appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

